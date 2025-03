Tpi.it - Delitto di Garlasco, non solo il Dna: a carico di Andrea Sempio ci sono “nuovi elementi indizianti”

Nonil Dna: adi, indagato per concorso in omicidio con Alberto Stasi, o persona rimasta ignota, ci sarebbero “”. Lo scrive la procura di Pavia nel ricorso con il quale ha chiesto alla Cassazione di poter riaprire le indagini suldi. I pm, infatti, vorrebbero svolgere ulteriori approfondimenti su due temi che furono decisivi per la condanna di Alberto Stasi: le impronte delle scarpe sulla scena del crimine e quelle sul dispenser del sapone nella villetta di via Pascoli dove è stata uccisa Chiara Poggi.“Il pm avanzava una nuova istanza di riapertura delle indagini, nuovamente argomentando in ordine alle indagini che intendeva condurre – si legge nel documento pubblicato da La Repubblica – in aggiunta agligià sottoposti, il pm richiedente, acquisita una nuova consulenza tecnica della difesa di Stasi inerente la compatibilità della grandezza delle impronte repertate sul luogo delcon la taglia delle scarpe di(qui il suo profilo), avanzava una nuova richiesta di riapertura delle indagini, chiedendo di essere autorizzato a: completare, anche con accertamento peritale, le indagini genetico forensi aggiornate allo stato della tecnica e della scienza attuale; confrontare le impronte papillari repertate sul luogo delcon quelle mai acquisite di; escutere gli amici dell’epoca di Chiara Poggi e di suo fratello Marco al fine di ricostruire compiutamente le frequentazioni della vittima; interrogare”.