Delitto di Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: "Per noi vale la sentenza definitiva della Cassazione su Stasi"

La casa di via Pascoli aè di nuovo sotto i riflettori. Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di, il caso si riapre ancora con l’avviso di garanzia notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello di. Il telefono squilla, al citofono qualcuno insiste per avere un commento, ma Rita, madre di, non ha più nulla da aggiungere. “L’abbiamo saputo dal telegiornale, ma non intendiamo rilasciare dizioni. Non voglio dire nulla perché non c’è nulla da aggiungere. Mi viene in mente una sola parola: basta”, dice al telefono al Corrieresera. Le richieste di dizioni si susseguono senza sosta. Giornalisti, curiosi, telecamere tornano davanti alla casa, la stessa dove il 13 agosto 2007fu trovata senza vita in fondo alle scale che portano in garage.