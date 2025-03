Tpi.it - Delitto di Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: “Per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Quando avremo un po’ di pace?”

Ladi: “Per noi il”La riapertura delle indagini sul caso deldifa ripiombare nell’incubo ladiPioggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 e per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva nel 2015, fidanzato della vittima all’epoca dei fatti e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni. Raggiunta dal Corriere della Sera, Ritadi: “Non voglio dire nulla perché non c’è nulla da aggiungere. Mi viene in mente una sola parola: basta.un po’ di? Dopo tutti questi anni siamo ancora qui con il telefono che suona di continuo e gente che viene a bussare alla nostra porta per chiedere commenti. Non abbiamo nulla da commentare”.“Però vorrei che fosseuna cosa: per noi vale la sentenza definitiva della Cassazione su, perché non c’è mai stata e non c’è nessuna prova certa che porti da un’altra parte.