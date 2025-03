Secoloditalia.it - Delitto di Garlasco, la gioia di Feltri: “Zero prove: da sempre sono convinto dell’innocenza di Alberto Stasi”

A quasi 18 anni daldi Chiara Poggi, dopo cinque processi adcondannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere (sta finendo di scontare la sua condanna nel carcere milanese di Bollate) per l’omicidio dell’allora fidanzata, dopo due tentativi della difesa di riaprire il caso di, da ieri Andrea Sempio – già indagato otto anni fa e poi archiviato – è tornato al centro della cronaca: ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Pavia per omicidio “perché con il concorso di altri soggetti o concagionava la morte” della ventiseienne. Giovedì 13 marzo dovrà sottoporsi all’esame del Dna e se lui si dice sconvolto, per la famiglia Poggi – mamma Rita Preda e papà Giuseppe – “si riapre un calvario”., la tesi di Vittorio Fetri suTra i più soddisfatti, Vittorio, dain controtendenza sulla condanna di