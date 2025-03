Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, indagato Andrea Sempio: il nodo del Dna. Degradato o perfettamente leggibile?

, 12 marzo 2025 – Si ripete, diciotto anni dopo, il destino di quelconsumato in una torrida giornata agostana, a: quello di vedere fronti contrapposti, tesi inconciliabili. Le posizioni Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi con l’avvocato Giada Bocellari, parla senza trionfalismi ma con indubbia soddisfazione: “La collega Bocellari e io accogliamo con estremo favore l’iniziativa e l’attività della Procura di Pavia, con la ragionevole speranza che possa finalmente emergere la verità e possa essere fatta giustizia”. Per questo i legali di Stasi hanno affidato la perizia a Lutz Roewer, professore di genetica forense al Dipartimento di genetica forense di Berlino (definito in una intervista del 2020 “rockstar dell’analisi Y-STR”, dove la Y rappresenta il cromosoma Y) e al genetista forense Ugo Ricci, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze.