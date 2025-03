Tpi.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi per il momento non chiederà la revisione del processo: “Ho fiducia nella giustizia per Chiara”

di: “Hoper, condannato in via definitiva per l’omicidio diPoggi e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni, nonper illadel: lo afferma uno dei suoi legali all’indomani della notizia della riapertura delle indagini suldi. La legale Giada Bocellari, infatti, ha dito all’Ansa che il suo assistito ha “che sia fatta piena luce,verità esoprattutto perè molto razionale, ormai ha praticamente scontato la sua pena ed è fiducioso, però, che sia fatta, perché lui si è sempre dito estraneo”.“Alnoi non faremo un’istanza didelsull’onda mediatica, non abbiamo fretta di fare cose eclatanti, non si tratta ormai di tirare fuori qualcuno di galera, perchéla pena l’ha già praticamente scontata” ha aggiunto la legale che ha precisato che l’istanza di“la faremo prima o poi”, ovvero quando “avremo gli esiti della consulenza dei pm” di Pavia sulle tracce genetiche, che, secondo l’ipotesi invastigativa, sarebbero riconducibili ad Andrea Sempio (qui il suo profilo).