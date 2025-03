Arezzonotizie.it - Delirio in questura, donna ubriaca si scaglia contro i poliziotti

E' stata arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Unadi quarant'anni, italiana, è finita in manette nella serata di ieri, dopo aver dato in escandescenza in via Filippo Lippi, nei locali delladi Arezzo. L'arresto è stato operato intorno alle 20,30.