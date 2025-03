Decreto Caivano bis | l’idea di Meloni per allargare il modello ad otto periferie italiane

Leggi su Open.online

Ripetere il? Il Governo ci proverà in altre. Ma il tempo stringe: la scadenza per la presentazione delè fissata per il 31 marzo, dopodiché dovrà ottenere il via libera del Consiglio dei ministri (Cdm). Questa mattina, a Palazzo Chigi, si è svolta una riunione per fare il punto sul-bis, dal nome del provvedimento che ha portato alla riqualificazione di una delle zone più degradate dell’hinterland napoletano,appunto. Qui, nel luglio 2023, due cuginette furono vittime di violenza sessuale da parte di una gang di coetanei, in un contesto di grave abbandono sociale. Di fronte a questa tragedia, il Governo decise di intervenire con un piano di recupero dell’intera area, affidandone la gestione al commissario straordinario Fabio Ciciliano.