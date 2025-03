Death Parade | un viaggio nell’anima tra la vita e la morte

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandro SpagnuoloSe c’è un anime* che riesce a unire intrattenimento, filosofia e psicologia introspettiva in un unico prodotto, quello è(???????, Desu Par?do), ideato, scritto e diretto da Yuzuru Tachikawa (?? ?, Tachikawa Yuzur). Tratto da un corto animato (Billiards (???????? Desu Biriy?do) prodotto nel 2013 dallo studio Madhouse per il progetto Anime Mirai del Young Animator Training Project, che finanziava giovani animatori,fu pubblicata nel 2015, affermandosi e collocandosi come uno dei titoli più affascinanti e esteticamente suggestivi degli ultimi anni nell’industria nipponica. Strutturata in 12 episodi trasmessi tra gennaio e marzo 2015, la serie, nonostante la sua breve durata, riesce a raccontare una storia avvincente con una combinazione di estetica raffinata, narrazione profonda e una colonna sonora che accompagna i momenti più intensi e drammatici: permettendo di mantenere alta l’attenzione fino all’ultima scena e lasciando un segno nel cuore e nella mente dello spettatore anche dopo la visione.