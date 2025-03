Internews24.com - De Vrij Inter, Inzaghi può sorridere: escluse lesioni al ginocchio! C’è speranza per averlo con l’Atalanta? Le ultime

di RedazioneDepuòal! C’èpercon? Lesulle sue condizioniArrivano buone notizie per l’sulle condizioni di salute di Stefan de. Il difensore olandese aveva alzato bandiera bianca durante il riscaldamento prepartita col Feyenoord, accendendo un campanello d’allarme nello staff medico nerazzurro. Come rivela il giornalista Pasquale Guarro su X, gli esami avrebbero esclusoa carico del. Il difensore è alle prese con un’infiammazione che resta da monitorare, ma sembra potercela fare contro, per dea carico del. Per l’olandese persiste uno stato infiammatorio causa sovraccarico, nei prossimi giorni è previsto che possa allenarsi a parte per poi rientrare in gruppo tra venerdì e sabato.