Juventusnews24.com - De Paola non ha dubbi: «Gasperini alla Juve è quasi un augurio. Thiago Motta non è mai entrato nella testa dei tifosi bianconeri». Poi sentenzia su Giuntoli

di RedazionentusNews24Denon hasui: tutte le dichiarazioni dei giornalisti su quello che potrebbe essere il nuovo allenatoreIl giornalista Paolo Deha analizzato a Radio Bianconera il momento dellae quelli che potrebbero essere i nuovi allenatori sulla panchina bianconera.PAROLE – «un, perchè per lui lantus potrebbe essere proprio la sede migliore, perchè conosce benissimo l’ambiente, poi è il tipo di allenatore che sa valorizzare tutti gli elementi di una rosa. In un impianto in ricostruzione come quello dellantus potrebbe essere il binomio migliore. Io credo chenon sia maideintini, anche per via di dichiarazioni che cozzano con quelle che sarebbero le loro ambizioni.