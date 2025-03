Unlimitednews.it - De Gasperi, Favi “Ricordiamo contributo che ha dato all’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) – “ilche haDee parliamo di tutto quello che dobbiamo a lui per la costruzione della democrazia in Italia e della linea di politica estera che lega il destino del nostro Paese al futuro dell’Europa e all’alleanza atlantica”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Belgio, Federica, all’Istituto italiano di cultura a Bruxelles in uno degli eventi organizzati dalla Fondazione a lui dedicata per il 70mo anniversario dalla sua morte.xf4/ads/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo