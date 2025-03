Tpi.it - Ddl Spazio, FdI prova a ricucire con il referente di Musk: “Critiche basate su notizie false”. Ma era tutto vero: ecco la prova

Leggi su Tpi.it

A meno di una settimana dall’apzione in prima lettura alla Camera dei Deputati e in attesa dell’esame del Senato, il Ddlcontinua a tenere banco, sopratper il (maldestro) tentativo di Fratelli d’Italia dicon ildi Elon, Andrea Stroppa. Ma la toppa, come si suol dire, potrebbe essere peggio del buco.Il disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di economia dello”, firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, è il primo mai discusso dal Parlamento per regolare le attività economiche degli operatori attivi nel nostro Paese al di fuori del Pianeta e l’accesso al cosmo da parte dei privati, uno in particolare. Per le opposizioni infatti, così com’è scritta, punterebbe a favorire l’uomo più ricco del mondo, un’accusa da sempre respinta al mittente dalla maggioranza.