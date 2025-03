Dazi UsaUe deplora e annuncia risposta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7,45 La Commissione europea hato che applicheràdoganali "forti ma proporzionati" su una serie di prodotti Usa dal primo aprile, inaial 25% su acciaio e alluminio. Contromisure per 26mld di euro a fronte di 28mld di dollari dalle misure Usa. La Ue, si legge in una nota della presidente von der Leyen, "profondamente" le misure Usa. "Sono un male per le imprese e ancora peggio per i consumatori. Sono fonte di incertezza per l'economia. Posti di lavoro a rischio Prezzi saliranno in Ue e in Usa".