Dazi Usa, von der Leyen: Rammaricati per decisione Trump, contromisure per 26 mld euro

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 marzo 2025 “Da questa mattina gli Stati Uniti applicano una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Ci rammarichiamo profondamente di questa misura. Isono tasse. Per le aziende e ancora peggio per i consumatori. L'Unionepea deve agire per proteggere i consumatori e le aziende. Leche adottiamo oggi sono forti ma proporzionate. Mentre gli Stati Uniti stanno applicando tariffe per un valore di 28 miliardi di dollari, stiamo rispondendo conper un valore di 26 miliardi di. Le nostresaranno introdotte in due fasi. A partire dal primo aprile e pienamente operative a partire dal 13 aprile. Nel frattempo, rimarremo sempre aperti alle trattative". Così in una dichiarazione la presidente della Commissionepea, Ursula von der