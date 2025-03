Lapresse.it - Dazi Usa, Ue annuncia contromisure alle tariffe di Trump

La Commissione europea hato il lancio di “rapide e proporzionate sulle importazioni Usa nell’Ue”, in risposta all’imposizione deivoluti dal presidente americano Donaldsulle importazioni di acciaio e alluminio, che definisce “nuovi e ingiustificati“. “La Commissione deplora la decisione degli Stati Uniti di imporre tali, ritenendole ingiustificate, dirompenti per il commercio transatlantico e dannose per le imprese e i consumatori, in quanto spesso si traducono in un aumento dei prezzi”, afferma l’esecutivo comunitario, spiegando che in totale lesi applicherannoesportazioni di merci Usa per un valore fino a 26 miliardi di euro, che corrisponde alla portata economica delleimposte dagli Usa. “Al tempo stesso, l’Ue” si dice “pronta a collaborare con l’amministrazione statunitense per trovare una soluzione negoziata“, sottolineando che le sue misure “possono essere revocate in qualsiasi momento qualora si trovi una soluzione“.