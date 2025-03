Lapresse.it - Dazi Usa su alluminio e acciaio, cosa prevedono le misure di Trump

Sono entrati in vigore oggi, 12 marzo, iimposti dal presidente americano Donaldal 25% sulle importazioni dinegli Stati Uniti, scatenando una nuova fase nella guerra commerciale degli Usa con i suoi partner come l’Unione Europea. In risposta, l’Ue ha annunciato contro“forti e proporzionate” per un valore di 26 miliardi di dollari. Male tariffe introdotte daUsa, Ue annuncia controalle tariffe dihttps://t.co/dcORQCrMJJ— LaPresse (@LaPressenews) March 12, 2025Usa, eccoLeUsa entrate in vigore oggi, spiega la Commissione Europea, hanno 3 elementi chiave:il ripristino delle tariffe di giugno 2018 sui prodotti in, introdotte durante il primo mandato di, che coprivano diversi tipi di prodotti semilavorati e finiti, come tubi d’, fili e fogli di stagno;l’aumento deiimposti sull’dall’originario 10% al 25%;l’estensione delle tariffe ad altri prodotti, in particolare a prodotti income i prodotti per la casa, gli utensili da cucina o i telai delle finestre, e prodotti solo parzialmente in, come macchinari, attrezzature da palestra, alcuni elettrodomestici o mobili.