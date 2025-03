Lapresse.it - Dazi: Usa, politiche commerciali Ue sono scollegate dalla realtà

Torino, 12 mar. (LaPresse) – Le azioni di ritorsione annunciate da Bruxelles contro iUsa dimostrano che “leed economiche dell’Ue”. Lo ha dichiarato il rappresentante per il Commercio per degli Stati Uniti, Jamieson Greer. “Per anni, l’Unione europea si è opposta agli sforzi degli Stati Uniti per la reindustrializzazione. L’Ue ha respinto i tentativi delle successive amministrazioni statunitensi di cooperare efficacemente nella gestione dell’eccesso di capacità globale nei settori dell’acciaio, dell’alluminio e di altri comparti, adottando misure insufficienti e tardive”, ha sottolineato, “se l’Ue avesse agito con la stessa rapidità per affrontare l’eccesso di capacità globale con cui ora punisce gli Stati Uniti, probabilmente ci troveremmo in una situazione diversa oggi.