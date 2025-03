Quotidiano.net - Dazi Usa, per le esportazioni di pasta italiana le ricadute più pesanti su tre regioni

Roma, 12 marzo 2025 – Gli Stati Uniti sono tra i principali consumatori mondiali di. Secondo i dati di Ipo – InternationalOrganisation, nel 2024 il consumo pro capite dinegli Stati Uniti è stato di circa 8,8 chilogrammi all'anno. Tuttavia, la produzione interna non è sufficiente a soddisfare una domanda in crescita del settore, comportando un aumento delle importazioni di. Nel 2024, l'Italia ha esportato negli Stati Unitiper un valore di 805 milioni di euro, rappresentando il 12% del totale dell'export agroalimentare italiano verso i paesi transatlantici. Per Gli Stati Uniti, infatti, l'Italia rappresenta una delle principali fonti di approvvigionamento di. La minaccia deial 25% sulleagroalimentari Made in Italy negli Usa, secondo una stima Coldiretti, potrebbe costare ai consumatori americani fino a 2 miliardi di euro in più con un costo di 170 milioni per la filiera della