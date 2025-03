Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa, l’Ue valuta “risposte creative su servizi e proprietà intellettuale”. Ma per colpire Big tech servirà un voto a maggioranza

“Oggi non prendiamo di mira i“, ma “tutte le opzioni sono sul tavolo. Non escludiamomaggiori e piùtramite, diritti die altro”. Parola di un alto funzionario Ue che ha spiegato quali potrebbero essere le mosse di Bruxelles per rispondere aidi Donald Trump. Quelli del 25% su acciaio e alluminio, in vigore da oggi, ma anche quelli che dal 2 aprile stando agli annunci del presidente potrebbero scattare su tutte le merci europee. Oltre alle tariffe reciproche di riequilibrio ufficializzate mercoledì, la Commissione ipotizza quindi di ricorrere per la prima volta a un nuovo strumento varato due anni fa come arma di difesa nei confronti della Cina: il “meccanismo anti coercizione”. Una scelta che segnerebbe una netta escalation nei rapporti con Washington.