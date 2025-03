Secoloditalia.it - Dazi Usa, l’Ue presenta un conto da 26 miliardi a Trump: tasse su whisky, Harley, jeans Levi’s e bistecche

La guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa è appena iniziata. Da oggi, con l’entrata in vigore deidi, importare acciaio e alluminio negli Usa costerà il 25% in più. La reazione di Bruxelles? Un pacchetto di contromisure ad hoc. Un colpo di balestra mirato a bersagli strategici dell’economia americana: in gioco 26di euro di prodotti statunitensi. «Ci rammarichiamo profondamente», dice la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. «Le tariffe sono. Sono dannose per le aziende e ancora peggio per i consumatori —aggiunge —deve agire per proteggere i consumatori e le aziende».Motociclette,: illo pagano gli americaniL’elenco delle merci soggette ai nuoviè lungo ben 99 pagine e mirato a toccare i settori simbolo del Made in Usa.