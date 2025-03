Dazi USA | La Minaccia di Trump all' Industria dell' Auto Canadese vi Farò chiudere

Leggi su Essere-informati.it

USA: Ladiall'e il Successivo DietrofrontLa guerra deitra USA e Canada continua a essere un argomento caldo, con minacce di tariffe e successivi dietrofront che scuotono i mercati globali. Questo braccio di ferro commerciale ha generato incertezze sia a Wall Street che nelle principali piazze finanziarie mondiali.L'inquilinoa Casa Bianca, Donald, ha mostrato un atteggiamento aggressivo subito dopo l'elezione del nuovo leader liberalee futuro primo ministro, Mark Carney. La controversia è scoppiata in seguito all'annuncio del premiera provincia’Ontario, Doug Ford, riguardante l'imposizione di una tariffa del 25% sull'elettricità fornita agli Stati confinanti: New York, Michigan e Minnesota. In risposta,ha annunciato un aumento deisu acciaio e alluminio canadesi, dal 25% al 50%, con decorrenza dal mercoledì successivo.