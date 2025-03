Dazi Usa, ecco chi sarà colpito dalle contromisure Ue

Leggi su .com

(Adnkronos) – Leadottate oggi dalla Commissione europea in risposta aisull'import di acciaio e alluminio varate dagli Stati Uniti puntano a colpire soprattutto Stati e distretti elettorali a maggioranza repubblicana, in modo da massimizzare il danno inflitto dall'amministrazione Trump e spingerla al negoziato. Ma riguardano anche Stati in cui nel 2024 hanno .L'articoloUsa,chiUe proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.