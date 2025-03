Dayitalianews.com - Dazi Usa, ecco chi sarà colpito dalle contromisure Ue

Leadottate oggi (12 marzo) dalla Commissione europea in risposta aisull’import di acciaio e alluminio varate dagli Stati Uniti mirano , soprattutto, agli Stati e distretti elettorali a maggioranza repubblicana, in maniera colpire al massimo l’amministrazione Trump e spingerla al negoziato. Ma riguardano anche Stati in cui nel 2024 hanno vinto i Democratici.Le dichiarazioni“Adottiamo una risposta forte – spiega un alto funzionario Ue – se ci parlano con quel linguaggio, rispondiamo con la stessa moneta”. Anche durante il primo mandato di Donald Trump i controerano stati orientati in modo da colpire anzitutto gli Stati in mano al partito Repubblicano.“Le nostre misure – precisa la fonte – non sono coordinate con Canada e Regno Unito, ma evidentemente siamo in contatto e ci parliamo.