Unlimitednews.it - Dazi, Ue risponde con contromisure su 26 miliardi di prodotti

Leggi su Unlimitednews.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – In risposta “all’imposizione di nuovi e ingiustificatistatunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Ue”, la Commissione europea ha avviatosulle importazioni statunitensi nell’Ue.La Commissione “deplora la decisione degli Stati Uniti di imporre tali, ritenendoli ingiustificati, perturbatori per il commercio transatlantico e dannosi per le imprese e i consumatori, che spesso determinano prezzi più elevati”. In particolare, la Commissione consentirà che la sospensione delleesistenti del 2018 e del 2020 contro gli Stati Uniti scada il 1° aprile.Taliprendono di mira una gamma distatunitensi che rispondono al danno economico arrecato a 8di euro di esportazioni di acciaio e alluminio dell’Ue.