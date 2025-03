Lettera43.it - Dazi, Trump risponde all’Ue: «Vinceremo la battaglia commerciale»

Dopo che mercoledì 12 marzo sono entrati in vigore istatunitensi del 25 per cento sulle importazioni di acciaio e alluminio, provocando la reazione immediata di Bruxelles che ha definito le misure Usa « ingiustificate», annunciando nuove tariffe sui prodotti Usa dal primo aprile. In serata, il presidente Donaldha replicato, dichiarando che gli Stati Uniti non resteranno a guardare: «Certo cheremo», ha affermato, aggiungendo: «la, non ci faremo maltrattare dai nostri partner economici». Anche l’inviato per il commercio Usa, Jamieson Greer, ha criticato duramente la decisione europea, affermando che «l’azione punitiva dell’Ue ignora completamente gli imperativi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e, di fatto, la sicurezza internazionale.