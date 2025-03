Iltempo.it - Dazi, Lollobrigida “Errato chiudere mercati ad alleato strategico”

ROMA (ITALPRESS) – Il rilancio del comparto in Europa, con l'Italia nuovamente al centro, è solo il primo passo verso un futuro che si prospetta di alto livello: adesso per il ministro dell'Agricoltura Francesco, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'Agenzia Italpress, l'obiettivo fondamentale è tenere alte le sinergie con le istituzioni sia continentali sia soprattutto extracontinentali, con una preoccupazione che non manca sul fronte deiamericani. “I risultati che stiamo raggiungendo spero possano essere eguagliati o superati da chi verrà dopo di me – sottolinea, – Oggi l'agricoltura italiana è tornata al primo posto come valore aggiunto in Europa, abbiamo superato Francia e Germania e non accadeva da anni: parliamo di un ambito che è leader tra i settori strategici e principale traino dell'economia del paese.