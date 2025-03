Gamerbrain.net - Days Gone Remastered: Tanti dettagli svelati nel PlayStation Store

Il mondo post-apocalittico disi prepara a tornare in grande stile con l’arrivo della versione remaster. Bend Studios ha infatti rivelato nuove informazioni sulla tanto attesa edizione, che sarà disponibile dal 25 aprile su5 e PC. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa nuova avventura di Deacon St. John.– Gamerbrain.netModalità di Gioco Inedite: Nuove Sfide per i VeteraniLa remaster diintroduce diverse modalità di gioco innovative che porteranno la sfida a un nuovo livello:Assalto Orda: affronta orde sempre più numerose di nemici, tra cui umani ostili ed evoluti feroci. Ogni successo permette di sbloccare equipaggiamenti avanzati, personaggi giocabili, modifiche estetiche e iniettori speciali per potenziare le abilità.Speedrun: per chi ama la velocità, questa modalità invita i giocatori a completare la storia nel minor tempo possibile, puntando a record personali e sfide online.