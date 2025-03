Ilrestodelcarlino.it - Davide in coma, 12 anni alla mandante del pestaggio

C’è un ragazzo inirreversibile dall’agosto 2022:Ferrerio (foto) non si è mai svegliato da quando a 22fu massacrato mentre era in vacanza a Crotone, per un tragico scambio di persona. Il giovane bolognese sopravvive attaccato alle macchine in ospedale. E ieri, la Corte d’appello di Catanzaro ha condannato a 12per concorso in tentato omicidio Anna Perugino, ritenuta ’la’ di quella spedizione punitiva. La rubrica è stata modificata e i giudici hanno messo un punto fermo: non si è trattato di lesioni, ma di tentato omicidio. Condannato a cinqueanche il compagno di Perugino, Andrej Gaju, che in primo grado era stato assolto. Da pochi giorni, poi, è diventata definitiva la condanna (a 12e 8 mesi) di Nicolò Passalacqua, colui che pestòFerrerio quella sera.