Davide Ferrerio ridotto in coma per uno scambio di persona | condannata a 12 anni l’istigatrice del pestaggio

La Corte d'Appello di Catanzaro ha aumentato la pena per Anna Perugino, 44, ritenutadell'aggressione che l'11 agosto 2022 ridusse inil giovane bolognesea Crotone. La donna è stataa 12di carcere, con un aggravamento rispetto alla sentenza di primo grado, che le aveva inflitto 8per concorso in lesioni gravissime. I giudici di secondo grado hanno invece riconosciuto il concorso in tentato omicidio, aumentando la pena.Condanna anche per il compagno della donnaStessa sorte per Andrej Gaju, 37, compagno della Perugino. Inizialmente assolto in primo grado, è stato ora condannato a 5di reclusione per concorso nel reato.L'aggressione, avvenuta nel centro di Crotone, fu compiuta materialmente da Nicolò Passalacqua, 25, la cui condanna a 12e 8 mesi è stata confermata in via definitiva dalla Cassazione lo scorso 26 febbraio.