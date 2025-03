Juventusnews24.com - David Juve, il canadese è il nome che piace per l’attacco. La concorrenza è alta, ma i bianconeri confida su questo fattore per prenderlo

di RedazionentusNews24, l’attaccante del Lille può rappresentare un’ottima occasione a parametro zero per il club bianconero: ecco il motivoL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto anche sulla situazione deldellache verrà. Jonathanè ilsu cui ipuntano per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’occasione è ghiotta, perché ilpuò arrivare a parametro zero dal Lille.Quest’ultima condizione ha portato ad accendere l’interessamento di diverse squadre importanti a livello europeo. Tuttavia, Cristiano Giuntoli può giocarsi questa carta a favore: i buoni rapporti con l’entourage del giocatore.Leggi suntusnews24.com