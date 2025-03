Juventusnews24.com - David Juve, bianconeri pronti a tornare alla carica! Verrà fatto un tentativo, ma si può già escludere uno scenario: le novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24unper l’attaccante del Lille, ma si può giàuno: leC’è anche il mercatosulle tracce di Jonathan, attaccante che nel corso di queste stagioni si è messo in mostra con la maglia del Lille, club con cui va in scadenza a giugno e con cui ha giàsapere che non rinnoverà.Per questo motivo i, che in estate saluteranno sicuramente Vlahovic e Milik nel reparto, continuano a monitorarlo molto attentamente. Di certo, spiega Tuttosport, lanon parteciperà ad aste internazionali con i club di Premier League.Leggi suntusnews24.com