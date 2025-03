Amica.it - David Beckham, il bilancio dei 50 anni e la sindrome del nido vuoto: «Dei miei figli mi manca perfino il disordine»

Il 2 maggiocompie 50. Mezzo secolo da campione di calcio, sex symbol e marito dell’ex Spice Girl Victoria. Ma anche padre di quattro. E proprio la famiglia è al centro del suodi questo compleanno che rappresenta un traguardo importante. Perché la carriera e il successo persono sicuramente importanti ma non valgono quanto l’amore per la moglie e il bene per Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven. Anzi. Se c’è qualcosa che rimpiange ora che sta per diventare uno splendido cinquantenne è proprio il fatto di non avere i quattroancora sotto lo stesso tetto. I tre maggiori, infatti, hanno preso la loro strada. Con mamma e papà è rimasta solola piccola di casa, Harper Seven.