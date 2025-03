Ilgiorno.it - “Datemi subito i contanti o vi butto addosso l’acido”. Attimi di terrore in banca a Gussola

(Cremona) – “i soldi oa tuttiche ho in questa bottiglia”.dil’altra mattina verso le 12.30 in una delle due banche nel centro di, quale è coperto dal riserbo dei carabinieri, titolari delle indagini. La donna è entrata nella filiale ed è andata dritta allo sportello del cassiere, che l’ha salutata perché la conosce e ha atteso di sentire la sua richiesta. Ma lei, anziché domandare qualcosa di lecito, un’informazione oppure un prelievo o un versamento, se n’è uscita con quella frase minacciosa. La bottiglia connon è mai comparsa, ma la donna ha indicato la propria borsa e il cassiere dapprima si è guardato intorno vedendo i colleghi in preda alla paura, poi ha deciso che fosse meglio non mettersi a discutere e ottemperare alla minaccia.