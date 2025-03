Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita, il Diavolo ed il Punitore: due ideologie a confronto

Leggi su Nerdpool.it

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sull’episodio 1 di: Born Again “Dicono che non senti il proiettile che ti colpisce”, ha detto Frank Castle (Jon Bernthal) al mascherato Matt Murdock (Charlie Cox) nell’episodio “New York’s Finest” di. Soprannominati Punisher edai media, i vigilanti in guerra si sono scontrati – prima fisicamente e poi filosoficamente – sui tetti di Hell’s Kitchen.Il quartiere è diventato una polveriera di violenza tra gang e vigilanti dopo che lo studio legale Nelson e Murdock ha messo in prigione il boss Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), arrestato damentre cercava di sfuggire alla giustizia.Castle ha contestato il marchio di giustizia cieca di, scegliendo invece di distribuire pesanti punizioni a colpi di arma da fuoco come giudice, giuria e boia.