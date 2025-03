Daredevil | Rinascita cinque dettagli fondamentali dell’episodio 3

Leggi su Cinefilos.it

3Il terzo episodio di, “The Hollow Of His Hand“, è disponibile in streaming su Disney+ ed è ??stato davvero interessante vedere come la scena principale rimane costantemente, per una volta, nell’aula di un tribunale.In questo articolo, metteremo in evidenza diverse scene chiave, esaminando cosa significano per il futuro della prima stagione della serie Disney+.Agente MoralesQuando Matt Murdock elenca i poliziotti della polizia di New York che sono stati tutti salvati da Tigre Bianca, menziona “l’agente Morales”. Deve essere il padre di Miles, ovvero lo Spider-Man di Brooklyn, giusto? Non necessariamente.Nei fumetti, il padre di Miles è solitamente Jefferson Davis. Ci sono precedenti in cui il suo nome è stato cambiato, ad esempio nei film di Spider-Verse, e non è affatto impossibile che il fratello del Prowler prenda il nome della moglie su Terra-616.