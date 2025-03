Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita 1×03, la recensione del terzo, emozionante, episodio

Perché è giusto farlo! Si può racchiudere così ildi, serie dedicata al ritorno del diavolo di Hell’s Kitchen su Disney Plus. La cadenza d’uscita settimanale fa in modo che la serie rimanga sulla bocca dei fan e degli appassionati per diverso tempo, e questi primi tre episodi sono la prova che stanno facendo un ottimo lavoro.In questa nuova puntata, vediamo il proseguimento del processo verso Hector Ayala, White Tiger, nel quale viene anche sottolineato il momento della città di New York con Wilson Fisk come nuovo sindaco, avendo lasciato temporaneamente il ruolo di Kingpin e l’attività criminale momentaneamente gestita dalla moglie. La serie ci regala anche diverse stoccate all’attuale presidenza degli Stati Uniti, con delle finte interviste ai passanti in strada che esprimono le loro idee sul processo verso Ayala e sui motivi per cui difficilmente verrà fatto un processo equo, a causa delle sue origini portoricane.