Metropolitanmagazine.it - Daredevil: Born Again, gli ascolti sono buoni ma non quanto quelli di altre serie Marvel

ha avuto un lancio importante su Disney+. Secondo Disney, latelevisivaha totalizzato 7,5 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni di disponibilità sulla piattaforma. Latelevisivacon Charlie Cox e Vincent D’Onofrio ha debuttato con i suoi primi due dei nove episodi il 4 marzo e ha raggiunto 7,5 milioni di visualizzazioni nei suoi primi cinque giorni di streaming, diventando la première più vista del 2025, ma non è riuscita a raggiungere la première della seconda stagione di Loki del 2023 (che ottenne 10,9 milioni di visualizzazioni in tre giorni) e Agatha All Along del 2024 (9,3 milioni in sette giorni). Ciò la rende comunque il più grande debutto in streaming sulla piattaforma del 2025. Lo show è stato lanciato ufficialmente il 4 marzo.