Dare un senso a ciò che mangiamo | pasto proteico

Ne sono convinto: molte persone non introducono la loro dose giornaliera di proteine. Non assumere la giusta quantità di proteine porta il corpo a cannibalizzare se stesso. Si perde muscolo e non si ha una adeguata sintesi proteica nelle cellule. Succede tutti i giorni: il corpo si svuota.Come ho scritto nel mio ultimo libro La Nuova Scienza della Alimentazione, la qualità molecolare di ciò cheogni giorno costruisce il nostro corpo.COSA FARE?Ad ognioccorre introdurre almeno 20 g di proteine per favorire la sintesi proteica, che si realizza nelle tre ore successive al. Dobbiamouna ciò che.Le proteine (animali e vegetali) in unfavoriscono la fase anabolica (costruttiva), essenziale in particolare sopra i 50 anni. Con il passare degli anni è fondamentale:ridurre i carboidrati senza eliminarli;ridurre gli acidi grassi saturi;incrementare le proteine vegetali ed animali.