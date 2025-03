Daniele Novara presenta a Roma “Mollami! Educare i figli adolescenti”

Leggi su Ildenaro.it

, 12 mar. (askanews) – L’autorevole pedagogista piacentinosarà alunedì 17 marzo perre il suo nuovo libro “e trovare la giusta distanza per farli crescere” (edizione BUR Rizzoli). Appuntamento alle 20.45 alla Città dell’Altra Economia (Cae) a Testaccio. A intervistarlo Gianna Fregonara, responsabile Scuola e Università del Corriere della Sera; introduce l’incontro Massimo Guidotti, direttore della scuola interculturale Celio Azzurro. “Durante l’adolescenza ihanno bisogno di voi come genitori, in un momento in cui devono attraversare il passaggio fra l’infanzia e l’età adulta. Vi farò conoscere una nuova collocazione del vostro ruolo genitoriale, così ragazzi e ragazze ritroveranno un affidamento per la propria vita, per le sfide enormi e affascinanti che si trovano ad affrontare”, ha promesso, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti (CPP) e già autore di bestseller come “Litigare fa bene”.