Dilei.it - Damiano David pronto per FUNNY little FEARS, il primo album solista: canzoni e data di uscita

Leggi su Dilei.it

Dopo una serie di “assaggi”, con tre singoli che fin dalla lorohanno fatto impazzire i fan,a continuare l’avventura che lo vede come cantante solita pubblicando.È questo il titolo del suoche lo vede senza i Måneskin: un lavoro che racchiude il suo impegno degli ultimi mesi tra viaggi e giornate in studio a Los Angeles. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo disco.“”, ildiTuttoper l’di, ildiche lo vede come cantante.Un progetto formato da 14 brani inil 16 maggio 2025 che lo consacrano ufficialmente come cantante internazionale dopo i tre singoli usciti in precedenza che, di fatto, gli hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare per il suo lato più intimo e introspettivo in un percorso che ha evidenziato la sua versatilità.