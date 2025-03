Amica.it - Dall’onnipresente pelliccia al ritorno del little black dress, dalla maglia 3D agli abiti sciarpa

Il Fashion Month si è appena concluso ed è già ora di provare a fare un recap di tutto ciò che si è visto in passerella. Tra debutti importanti e collezioni che hanno celebrato traguardi centenari, tra scenografie spettacolari e nomi nuovi da tenere d’occhio, la prima cosa da fare è individuare quali sembrano essere le tendenze sfilate autunno inverno 2025 2026. I trend avvistati in pedana sono stati tanti, come tante sono le griffe che si sono messe in mostra nelle quattro capitali della moda, da New York a Londra, da Milano a Parigi. Ma senza dubbio ce ne sono alcuni che hanno spopolato dappertutto, facendo diventare lampante quanto siano destinati a entrare begli armadi tra sei mesi, quando ritornerà la stagione fredda.