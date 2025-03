It.insideover.com - Dalle Harley-Davidson al bourbon, l’Europa reagisce ai dazi Usa

Leggi su It.insideover.com

del Kentucky, motociclettee jeans: sono molti simboli della produzione made in Usa i bersagli della risposta europea aiamericani su alluminio e acciaio entrati oggi in vigore su istruzione del presidente Donald Trump. La risposta europea a Trump: 8 miliardi diora, pronti altri 18La Commissione di Ursula von der Leyen rispolvera misure risalenti al precedente esecutivo dell’Unione Europea guidato da Jean-Claude Juncker e datate 2018 per mettere in campo una prima contromossa nella guerra commerciale con Washington. Sarà di 8 miliardi di dollari il controvalore di importazioni statunitensi che l’Ueerà a partire da aprile, in una manovra cui dovrebbero aggiungersi ulteriori merci per ulteriori 18 miliardi di dollari, così da compensare i 26 che Washington toccherebbe colpendo i prodotti metallici europei con le nuove tariffe.