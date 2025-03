Ilfattoquotidiano.it - Dalla Puglia a Londra, il Libro Possibile alla conquista della capitale britannica: da Simonetta Agnello Hornby a Diego De Silva, ecco gli autori in programma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chiama,risponde. È tutto pronto per Il2025, let’s go!. Dall’11 al 13 marzo 2025, la XXIV edizione del festival made indiretto da Rosella Santoro, dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, inaugura nellala prima tappa internazionale, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura ae la Regione. Tre giorni di eventi e due location (London Book Fair, IIC) per celebrare i libri e i suoi grandiitaliani e inglesi. I nomi più attesi di questa prima edizione spaziano daa Philip Ball; da Jonathan Coe aDe; da Tommaso Ebhardt a Michele Masneri; e molti altri.2025 sarà un crocevia di idee e dibattiti, con collegamenti live dall’Italia.