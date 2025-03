Gamberorosso.it - Dalla colazione al fine dining: 142 ripensa la cucina gourmet

Non è una formula magica né un numero esoterico quello che si nasconde dietro l'insegna di Sandra Ciciriello, ma una sintesi in cifre del suo progetto. Il ristorante si chiama infatti 142: 1 come lo spazio, 4 come i momenti della giornata (pranzo aperitivo cena) 2 come le anime che lo compongono (e sala). Anime indissolubili dato che Ciciriello è donna di sala, ma è stata ed è ancora una grande selezionatrice di materie prime. Il suo percorso professionale nasce nel mercato ittico di Milano, tra le marine e le aste del pesce, in cui matura l'esperienza e la sensibilità sul prodotto, la conoscenza dei fornitori che l'avrebbero poi portata nel mondo della ristorazione. Non prima di aver affiancato le competenze da sommelier. Dai banchi del mercato si trasferisce alla sala, prima nel ristorante Alice, con Viviana Varese, poi nel suo locale a un passo da Porta Genova.