Dal Parlamento europeo è arrivato il via libera al piano RearmUE di Ursula

Si è conclusa senza colpi di scena la seduta delche, come da pronostico, ha approvato la risoluzione sul Libro bianco della difesa, in programma per la presentazione da parte della Commissione europea la prossima settimana.Tra le misure previste figurano indicazioni sul futuro della difesa europea, inclusi l’invito all’UE ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza e la richiesta di risposte ai rischi esterni “simili a quelle in tempo di guerra”. Nella risoluzione è incluso anche il discussoReArm Europe, presentato davon der Leyen due giorni fa.Secondo le informazioni disponibili, la risoluzione è stata approvata con 419 voti favorevoli, 204 contrari e 46 astenuti.Dalil viaaldiNiente da fare, invece, per l’emendamento dei Conservatori e Riformisti, presentato da tre deputati di Fratelli d’Italia, che proponeva la modifica del nome delda “” a “Defend Europe”.