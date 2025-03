Tvplay.it - Dal Napoli alla Juve, colpo di scena: rinforzo da capogiro

Leggi su Tvplay.it

Ilè stata fra le prime società in assoluto a puntare sul giocatore, ma lantus potrebbe aver guadagnato un vantaggio importante: è sfida di calciomercato.Se la sessione invernale di trasferimenti ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi delper la cessione del georgiano Kvaratskhelia al PSG e l’assenza di rinforzi a sostituirlo, in estate si prospetta un approccio del tutto diverso da parte del club al calciomercato. Il primo campionato in cui la squadra azzurra è stata guidata da mister Antonio Conte è indubbiamente servito a tracciare una linea più dettagliata sulla tipologia di calciatori su cui puntare e in quali reparti c’è più bisogno di innesti.Daldida(LaPresse) – tvplay Uno dei nomi che il club partenopeo sta considerando da tempo per il comparto difensivo sarebbe quello del centrale francese oggi in forza all’Udinese, ovvero Oumar Solet.