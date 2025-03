Ilgiorno.it - Dal Canton Ticino alle città italiane, gli svizzeri comprano ville al confine: Varesotto ‘terra di conquista’

Leggi su Ilgiorno.it

Varese – Ilsi conferma un territorio con opportunità interessanti per chi desidera acquistare casa o fare un investimento. E diventa sempre più “terra di conquista” per i vicini di casa. Lo dice l’analisi Monitora di marzo 2025 realizzata da Fiaip Varese. Nel quarto trimestre 2024 è aumentato il numero di transazioni normalizzate rispetto al trimestre precedente: 3702 invece di 2940. Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi si registra un sostanziale mantenimento dei valori, fatta eccezione solo per gli immobili di nuova costruzione e quelli ristrutturati. Per il 2025 le previsioni sono buone: un primo fattore positivo è dato dai tagli ai tassi d’interesse da parte della Bce, con l’orientamento dei clienti che si sta spostando verso l’acquisto delle abitazioni piuttosto che verso la locazione.