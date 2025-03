Iodonna.it - Da TikTok al palco dell'Eurovision Song Contest? Il cantante estone è rimasto colpito dall'esibizione di queste vitali signore pugliesi

Leggi su Iodonna.it

Hanno superato il milione di visualizzazioni e conquistato persino un invito speciale. Le nonne di Ostuni, protagoniste del video virale sulle note di Espresso Macchiato, hanno dimostrato che l’energia e la voglia di divertirsi non hanno età. Il gruppo di’associazione “Il filo di Arianna” non è nuovo a imprese sorprendenti: già in passato si erano fatte notare per le loro creazioni all’uncinetto, ma questa volta è il ballo a renderlee vere e proprie star di. E a sorpresa, tra i tanti commenti sotto il video, è arrivato anche quello di Tommy Cash, il discusso artista che porterà il brano all’2025. Nonni e nonne star guarda le foto Tommy Cash: «Le mie ballerine per l’»Il video è stato pubblicato suda Michele Conenna, anima’associazione, con la didascalia: «Espresso Macchiatoe mie ragazzine».