Lanazione.it - Dà fuoco alla cella nella quale è rinchiuso, detenuto muore in carcere

Perugia, 12 marzo 2025 – Il suo obiettivo era quello di inscenare una protesta, ma il gesto gli è costato la vita. Undi origini straniere è morto neldi Perugia dopo aver appiccato ila tutto ciò che avevasua: nonostante il pronto intervento degli agenti penitenziari, come riferito dal segretario regionale del sindacato Fabrizio Bonino, per lui non c’è stato niente da fare. La salma delè stata trasferita in ospedale, ora sotto la giurisdizione delle autorità competenti, dopo che le forze dell'ordine avevano tentato invano di salvargli la vita. Il tragico evento si è verificatoterza sezione del penitenziario, una zona da tempo bersaglio di critiche per le sue pessime condizioni strutturali. Secondo quanto dichiarato da Donato Capece, segretario generale del Sappe, la sezione soffre di infiltrazioni di acqua piovana, che compromettono ulteriormente la già precaria stabilità dei soffitti, mentre i muri portano evidenti segni di degrado e sporcizia.